Abel Ferreira recorre a provérbio popular antes da meia-final do Mundial de Clubes

Declarações do treinador Abel Ferreira na antevisão do Al Ahly-Palmeiras, partida das meias-finais do Mundial de Clubes marcada para esta terça-feira.

Sobre o jogo: "Não consigo controlar o jogo, mas meus atletas sabem o que fazer. Isto dá-me, como treinador, segurança e confiança. Estamos todos preparados para o jogo. Estamos juntos há um ano e alguns meses, já tivemos várias vezes em finais, em muitas decisões. Umas vencemos, outras perdemos, mas tivemos a experiência .O aspeto mental é muito simples: não gastarem tempo com coisas externas e focarem-se apenas no que sabem fazer, ou seja, jogar futebol no mais alto nível. Tenho certeza que é isto que eles vão fazer"

A forma de jogar: "Que amanhã os jogadores estejam calmos, tranquilos, acreditem e façam acontecer para que conquistemos o resultado desejado. Com solidez. É um jogo muito importante, como todos os que nos fizeram chegar aqui. Impor o nosso jogo e aproveitar todos os momentos, porque o nosso propósito está muito bem definido. Viemos para conquistar. Foco na vossa tarefa, deem o melhor de cada um, o resultado será consequência"

O adversário: "Na minha terra há uma coisa que se diz: humildade e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Se com ausências importantes venceram o Monterrey, e todos diziam que o Monterrey ia passar, é um sinal de alerta para nós. Ganharam por um, mas poderia ser mais. Mostra a qualidade do Al-Ahly. Humildade e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém - explicou Abel.