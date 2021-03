Abel Ferreira recorda Champions com o PAOK: "Queria que saísse o Benfica"

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

No início da temporada 2020/21, e antes de rumar ao Palmeiras, Abel Ferreiras eliminou o Benfica da Liga dos Campeões, então ao serviço do PAOK. Em entrevista, o português revelou que queria defrontar os encarnados e explicou porquê.

Num entrevista ao programa Redação SporTV, do Brasil, Abel Ferreira falou sobre a pré-eliminatória da Liga dos Campeões em que o PAOK defrontou o Benfica. Na altura ainda ao serviço dos gregos, o treinador do português queria que o sorteio ditasse que as águias seriam o adversário visto que a equipa de Jorge Jesus estava "em início de processo".

Ainda assim, o agora técnico do Palmeiras reconhece que se a eliminatória fosse jogada a duas mãos, seriam os encarnados a seguir em frente.

"Antes do sorteio queria que saísse o Benfica. Porque vamos apanhá-los em início de processo, pensei. Eles vão estar a aprender e nós vamos matá-los em casa, porque vamos estar à frente na preparação. Em dois jogos, e tenho de ser honesto, o Benfica passava. Mas a um jogo só e na Grécia sabia que era possível. Eu já tinha um ano de trabalho, a minha equipa estava consolidada e já tinha vantagem. Analisando individualmente, perdia o jogo fácil, mas, coletivamente, estávamos melhor. Tínhamos todas as condições para seguir em frente e a vitória teve um impacto tremendo. Eliminámos o Benfica e muito bem e acho que já ganhei mais vezes ao Jesus do que ele a mim", explicou.

Nessa terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Champions, disputada a uma mão, a 15 de setembro, os gregos receberam e bateram o Benfica por 2-1.