Abel Ferreira: "Quanto mais velho fico, mais certeza tenho..."

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Reação do treinador português após o empate frente ao Athletico Paranaense, na primeira mão da Supertaça sul-americana.

Um penálti apontado por Raphael Veiga, aos 90+7 minutos, valeu ao Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, um empate 2-2 no reduto do Athletico Paranaense, na primeira mão da Supertaça sul-americana de futebol. Um desfecho que agradou ao técnico português, sobretudo pela atitude da equipa até ao apito final.

"Toda gente percebeu que esta equipa tem uma alma e luta até o fim pelo melhor resultado. Fizemos isto hoje, num estádio fantástico, os nossos adeptos eram poucos, mas barulhentos. Sobre ensinamentos, quanto mais velho fico, mais certeza tenho que não há jogos fáceis. Foi um jogo aberto, um bom jogo de se assistir e, muito honestamente, o resultado acaba por ser justo. Seria muito injusto se a gente saísse com o 2-1 para o adversário", afirmou após o encontro.

"A equipa acreditou até o fim. Falta um pouco mais de tranquilidade na zona quente. Mais tranquilidade na hora de fazer golo, foi o que faltou. Para mim, não há jogos fáceis, e quem pensar que há jogos fáceis é mentira. Vemos no Paulista, quando não respeitamos o adversário e não somos solidários temos dificuldades. É ver o jogo de hoje, tenho certeza absoluta que os jogadores fizeram esta análise, todos temos de fazer melhor e na hora de fazer o golo ter um pouco mais de calma, porque estamos a criar oportunidades", completou.