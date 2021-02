Abel Ferreira: "Quando aqui cheguei, havia muitas dúvidas sobre mim"

Abel Ferreira mostrou-se "orgulhoso" e recordou que o Palmeiras tem outros dois troféus para disputar nos próximos dois meses.

O treinador do Palmeiras, o português Abel Ferreira, manifestou "um orgulho tremendo" na equipa brasileira, que terminou o Mundial de clubes em quarto lugar, após perder com o Al-Ahly no desempate por grandes penalidades.

"Foi um jogo equilibrado. Juntaram-se aqui as quatro melhores equipas do mundo. O jogo foi para penáltis e acabou por ser a competência de quem defende contra a competência de quem ataca", começou por dizer o técnico, logo a seguir ao encontro, em Al-Rayyan, no Qatar.

No encontro que decidia o terceiro e quarto lugares do Mundial de clubes, a equipa brasileira foi derrotada pelo conjunto egípico no desempate por grandes penalidades, por 3-2, depois do empate 0-0 registado no final do tempo regulamentar.

"Acredito muito na competência quando se está a marcar penáltis. A competência de quem marca contra a de quem defende. O nosso adversário foi melhor", afirmou Abel Ferreira, de forma telegráfica.

Ainda assim, o técnico luso, que recentemente conduziu o Palmeiras à conquista da Taça Libertadores, mostrou-se "orgulhoso" e recordou que a equipa paulista tem outros dois troféus para disputar nos próximos dois meses.

"Levo um orgulho tremendo desta equipa. Quando aqui cheguei para substituir um treinador [Vanderley Luxemburgo], havia muitas dúvidas sobre mim. Ganhámos o direito de disputar o Mundial. Dos quatro melhores do mundo, fomos o quarto. Temos de aceitar e seguir em frente. Agora, temos a Supertaça sul-americana para disputar e também a Taça do Brasil", rematou.

O ​​​​​​​Al-Ahly, que tinha perdido nas meias-finais com o Bayern de Munique, igualou o melhor desempenho num Mundial de clubes, repetindo o terceiro lugar alcançado em 2006, então sob o comando do português Manuel José.