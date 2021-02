Abel Ferreira pode ser o primeiro treinador português a vencer o Mundial de clubes

Técnico ganhou o direito a disputar a edição 2020 do Campeonato do Mundo de clubes ao erguer a Taça Libertadores pelo Palmeiras. Competição disputa-se em breve no Catar

Abel Ferreira, em festa pela conquista da Taça Libertadores, pode tornar-se dentro de alguns dias o primeiro treinador português a vencer o Mundial de clubes, que o Palmeiras disputa no Catar, de 04 a 11 de fevereiro.

No sábado, o Verdão ganhou o direito a disputar a edição 2020 do Mundial de clubes, adiada para 2021 devido à pandemia da covid-19, ao bater o Santos por 1-0, na terceira final 100% brasileira da "Champions" da CONMEBOL, no Maracanã.

Um golo do suplente Breno Lopes, aos 90+9 minutos, deu ao conjunto de Abel Ferreira o título sul-americano e o direito de sonhar com o Mundial, que ficou a dois triunfos de distância, já que os brasileiros começam nas meias-finais.

O Tigres, do México, ou o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, um deles será o primeiro adversário dos brasileiros, seguindo-se, provavelmente, o poderoso Bayern Munique, o grande favorito a conquistar a 17.ª edição da prova.

Caso consiga tamanha proeza, Abel Ferreira torna-se o primeiro português a ver a prova, na era Mundial de clubes, em 2000 e desde 2005, ou, antes, de 1960 a 2004, na Taça Intercontinental, disputada entre os campeões europeu e sul-americano.

De todos os técnicos lusos, o que esteve mais próximo foi Jorge Jesus, que chegou à final da edição 2019, ao comando dos também brasileiros do Flamengo, que perderam com os ingleses do Liverpool por 1-0, após prolongamento.

Um golo de Roberto Firmino, aos 99 minutos, derrotou o atual treinador do Benfica, que, pelo "Fla", venceu Taça Libertadores, campeonato brasileiro, as supertaças sul-americana e brasileira, o campeonato Carioca e a Taça Guanabara.

Jesus começou nas meias-finais, fase que Manuel José atingiu em 2006, ao comando dos egípcios do Al-Ahly, que perderam por 2-1 com os brasileiros do Internacional, para, depois, acabarem no terceiro lugar, com um 2-1 aos mexicanos do América.

Além de Manuel José, nenhum outro técnico luso tem historial na prova, nem José Mourinho, apesar de ter conquistado por duas vezes a Liga dos Campeões, em 2003/04, ao serviço do FC Porto, e em 2009/10, ao comando do Inter de Milão.

Mourinho conquistou o direito de disputar o título mundial em 2004 e 2010, mas, após os cetros europeus, mudou sempre de clube, primeiro do FC Porto para o Chelsea e depois do Inter de Milão para o Real Madrid, pelo que nunca pôde sequer tentar.

Em 2004, os portistas venceram a prova sob o comando do espanhol Victor Fernández, e, em 2010, o Inter de Milão ganhou liderado pelo também espanhol Rafa Benítez.