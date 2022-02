Abel Ferreira pede confiança para jovem avançado: "Temos proposta para vendê-lo..."

Treinador do Palmeiras, que empatou a zero no domingo com o Inter de Limeira, revelou que o clube tem oferta em cima da mesa para vender o avançado Rafael Navarro

Após o jogo com o Inter de Limieira, a contar para o Paulistão, Abel Ferreira revelou que o Palmeiras tem uma proposta para vender Rafael Navarro, titular no último jogo e que ainda não impressionou com a camisola do "Verdão". Porém, o técnico português confia no jogador e pede paciência aos adeptos.

"Tenham paciência, futebol não se faz em dois dias. Acreditem nele, tem muito potencial, para que vocês saibam temos uma proposta para vendê-lo, se quisermos. É sinal de que tem qualidade. A camisola de ponta de lança do Palmeiras pesa muito, mas vamos torná-la mais leve, vamos ajudá-lo, como a todos os jogadores que estão aqui", disse o técnico.

Com sete jogos disputados, o Palmeiras tem 17 pontos e lidera o grupo C do Campeonato Paulista, com mais um ponto do que o segundo classificado, Mirassol (menos dois jogos). O bicampeão da Libertadores consegue a proeza de ser a única equipa sem derrotas na fase de grupos.