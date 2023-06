Abel Ferreira sobre a arbitragem: "Alguém chutou garrafas hoje, não foi só uma"

Botafogo lidera com oito pontos de vantagem sobre o Palmeiras e sete sobre o Grémio, com 12 jornadas disputadas.

Após a derrota por 1-0 com o Botafogo, este domingo, Abel Ferreira sublinhou a falta de eficácia da sua equipa, reconhecendo que o Botafogo tem tudo para vencer o Brasileirão. "Há um fator que é felicidade e ela não esteve do nosso lado, basta ver o golo e o penálti que falhámos. Foi o 12º golo anulado no campeonato... e bem anulado. Os jogadores tentaram, tivemos oportunidades claras. Fizemos 16 remates contra seis do adversário. Mas o que vale é a eficiência. Parabéns ao Botafogo que tem tudo para ser campeão", disse o técnico do Palmeiras.

São já duas derrotas seguidas e, agora aproxima-se uma fase com muitos jogos em poucos dias. "Temos de manter o foco e fazer o que sempre fizemos. Temos de ser eficazes e hoje não fomos eficazes, nem felizes. Não conheço equipas invencíveis e vamos procurar fazer o nosso melhor com o que temos", afirmou, garantindo que não vai atirar a toalha ao chão: "Queremos defender o nosso título e vamos tentar fazê-lo até ao final. Estamos nas três competições e temos um objetivo claro. Onde entramos, entramos para ganhar."

Leia também Vídeos Tiquinho Soares decidiu o Palmeiras-Botafogo. Veja o golo O Botafogo chegou ao intervalo a vencer em casa do Palmeiras, por 1-0, em partida da 12ª jornada do Brasileirão. Valeu o golo de Tiquinho Soares

"Eu só quero que o árbitro seja tão rigoroso sempre. Hoje não chutei nenhuma garrafa de água, mas já levei amarelo por chutar. Alguém chutou garrafas hoje, eu vi. E não foi só uma. Quero que sejam tão rigoroso como são comigo. Mas não foi por culpa do árbitro que perdemos", disse ainda sobre a arbitragem.