Abel Ferreira: "Palmeiras? Fui contra toda a família, ninguém queria que eu viesse"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Treinador português garante que escolheu o "Verdão" única e exclusivamente por vontade própria.

O treinador português Abel Ferreira chegou ao comando técnico do Palmeiras em 2020, proveniente dos gregos do PAOK.

Ao serviço do emblema brasileiro, já conquistou duas Taças Libertadores, uma Taça do Brasil, uma Recopa Sudamericana e um Campeonato Paulista. No entanto, Abel recorda o momento em que decidiu assinar pelo "Verdão", contra vontade da família.

"Os meus pais disseram: 'Não vás! Não vás! Não vás!"' A minha mulher disse: 'Não vás! Não vás! Não vás!' Eu disse-lhe: 'Se tu gostas de mim, vais continuar a gostar, mas eu vou'. Fui contra toda a minha família. Ninguém queria que eu viesse. Ninguém. Eu vim, única e exclusivamente por convicção própria. Mesmo sabendo que a média de permanência dos treinadores no Brasil são três meses", começou por afirmar o técnico ao "The Coaches' Voice", garantindo depois que os seus valores não mudaram.

"Os meus valores não mudaram nada desde que cheguei aqui. A única coisa que mudou é que tenho mais títulos. E as pessoas reconhecem-me mais. Mas os meus princípios e a minha maneira de ser são exatamente iguais, Eu não consigo lembrar-me dos troféus. Consigo lembrar-me das relações, dos afetos que criamos aqui, da família. A Libertadores, a taça, não é isso que me vem à mente. Vem todo o trabalho, todo o sofrimento, o atravessar o Atlântico e deixar a minha família para trás", concluiu.

