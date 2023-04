Abel Ferreira: "Ou damos a volta em casa ou vamos passar uma grande vergonha"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu com o Água Santa (2-1 fora), na primeira mão da final do campeonato Paulista. A formação do técnico português foi a perder para o intervalo, marcou aos 53" por Endrick, mas um golo já aos 90"+3" deu a vitória à equipa da casa.

No final, Abel Ferreira admitiu que a derrota foi justa: "Merecemos perder. Agora temos o jogo em casa para poder dar a volta ou vamos passar uma grande vergonha".

"Do passado vivem os museus. Nós vivemos de atitude competitiva, de vontade, de continuar com a fome de ganhar títulos. Isso é que temos de demonstrar, uma atitude diferente. Hoje só levamos de bom a oportunidade... eu defendo a final em um só jogo, mas não sou eu que decido isso. Agora temos a oportunidade de levar a decisão para casa e para os nossos adeptos nos ajudarem a reverter este resultado", disse ainda.

A segunda mão da final joga-se também no domingo, dia 9.