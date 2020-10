Abel Ferreira já foi oficializado no Brasil: confira todos os detalhes

O Palmeiras oficializou a contratação do treinador português por duas temporadas.

Abel Ferreira já se desvinculou do PAOK e foi oficializado esta sexta-feira pelo Palmeiras por duas temporadas. Finalizada a partida contra o Granada para a Liga Europa, o treinador português despediu-se dos jogadores do emblema grego, não conseguindo disfarçar as lágrimas no momento do adeus. Abel aceitou o desafio do 7.º classificado do Brasileirão e é esperado nas próximas horas em São Paulo.

Ao que O JOGO apurou, o clube brasileiro vai pagar pouco mais de meio milhão de euros ao PAOK pela contratação do técnico e este irá auferir um salário na ordem de 1,5 milhões de euros/ano. Depois de Sá Pinto, adquirido pelo Vasco da Gama, segue-se Abel Ferreira. O PAOK, recorde-se, eliminou o Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Para esta aventura brasileira seguem também os assistentes Vítor Castanheira e Carlos Martinho, o preparador físico, João Martins, e o analista de dados José Magalhães. Abel Ferreira é o oitavo treinador da gestão de Mauricio Galiott (presidente do Palmeiras), numa lista onde estão nomes como Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari. Este é o sexto desafio de Abel como técnico principal.