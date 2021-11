Abel Ferreira: "Nestas finais, o maior adversário está dentro de cada um de nós"

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, a pouco mais de uma hora do início da final da Taça dos Libertadores, frente ao Flamengo.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, falou aos jornalistas a pouco mais de uma hora do início da final da Taça dos Libertadores, agendada para as 20h00. O Verdão vai defrontar o Flamengo.

"Temos de ser fiéis a nós próprios. Cada um tem de saber o que tem de fazer dentro de campo e temos todos de estar gratos. Por estarmos aqui pela segunda vez, a disputar o maior troféu da América do Sul. Queremos muito isto, trabalhámos muito, preparámos muito e chegamos aqui pelo caminho mais difícil. Estamos preparados e quero que seja uma grande festa e o nosso propósito se cumpra", explicou o técnico português.

"Conhecemos o nosso rival, mas o mais importante é estarmos concentrados no que temos de fazer. Peço aos jogadores que sejam fiéis a eles próprios. Nestas finais, o maior adversário está dentro de cada um de nós. Não lhes pedi nada de extraordinário, mas que deem o melhor deles, que desfrutem com responsabilidade e joguem para ganhar", acrescentou.