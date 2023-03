Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, nega processos em tribunal no Brasil

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Notícias dando conta de acusações de fraude e mais cinco crimes negadas pelo treinador português, que ameaça responsabilizar os autores das mesmas.

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, negou as notícias que dão conta de que vai ser acusado em tribunal, no Brasil, por fraude e mais cinco crimes (associação criminosa, falsificação de documentos, fraude à execução, branqueamento de capitais, ocultação de património e fraude fiscal).

"É completamente falso que eu tenha sido acusado ou vá ser julgado em qualquer processo crime. Deste modo, qualquer notícia em que seja dito o contrário é completamente falsa e ofensiva da minha imagem e bom nome enquanto pessoa, responsabilizando todos aqueles que a criaram ou a divulgaram", respondeu Abel Ferreira, em comunicado.

O processo em causa, em que alegadamente será acusado Abel Ferreira e mais seis portugueses, estará relacionado com uma empresa do ramo imobiliário.