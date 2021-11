Abel Ferreira nas redes sociais: "Precisávamos de criar uma verdadeira muralha de pedras vivas"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Treinador português fez história pelo Palmeiras, conquistando pelo segundo ano consecutivo a Taça Libertadores.

Abel Ferreira fez no sábado história no comando técnico do Palmeiras, conquistando pelo segundo ano consecutivo a Taça Libertadores, algo que nunca o "Verdão" havia conseguido. Foi a terceira Taça Libertadores conquistada pelo clube.

Muito saudado pelos adeptos e felicitado um pouco por todo mundo, o treinador português recorreu às redes sociais para reagir à conquista, que conseguiu após o 2-1 no prolongamento da partida frente ao Flamengo de Renato Gaúcho. Abel destacou a união, compromisso e confiança entre o grupo.

"Chegámos onde chegámos graças a atitudes muito fortes: uma grande união, mantemo-nos fechados, um nível muito forte de compromisso, uma grande capacidade de sermos competitivos. Tivemos muitos obstáculos, muitas barreiras, mas também muito apoio e muitas pessoas sempre ao nosso lado: cada um dos jogadores, presidente, toda a direção, as nossas famílias, os funcionários do CT, os nossos adeptos..." , começou por escrever.

"Escalámos e vencemos mais uma montanha, elevámos todas as nossas atitudes para outro nível: ainda mais união, ainda mais fechados, ainda mais compromisso, ainda mais competitivos.Como disse a todos os nossos antes do jogo de hoje, precisávamos olhar olhos nos olhos e criar uma verdadeira muralha de pedras vivas, de homens, um juramento de que usaríamos todos os nossos recursos, todas as nossas forças, para conquistar esta vitória", continuou, antes de concluir:

"Confiamos uns nos outros? Sim! Confiamos em nós mesmos? sim! Todos somos um, sempre estivemos comprometidos em continuar a escrever a nossa história e a proteger o que é nosso. Avanti Palestra!"

Já antes o treinador havia partilhado a sua filosofia de vida. Ora veja: