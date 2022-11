Abel Ferreira: "Não sou nenhum santo, não estou na igreja, vivo o futebol"

Declarações do treinador português do Palmeiras após o triunfo frente ao América Mineiro.

O já campeão Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, somou mais um triunfo no campeonato brasileiro de futebol, ao vencer em casa o América Mineiro por 2-1, na 37.ª e penúltima jornada. Após o jogo, o treinador português voltou a elogiar o percurso da equipa ao longo da temporada, apontando para o número de reviravoltas alcançadas.

"Para ser sincero, o que vem na cabeça é a categoria com que fizemos este Brasileirão. Uma equipa com uma mentalidade muito forte, uma equipa europeia em todos os níveis. Sétimo jogo de virada, em 2021 tinham sido quatro e 2020 outros quatro. Isso é que me deixa com orgulho. O facto é que todos os jogadores contribuíram, uns mais outros menos, é sempre assim, e quem não jogou também, de outras formas. Quero oferecer este troféu de forma especial e carinhosa ao nosso médico Gustavo Magliocca", afirmou Abel.

Os elogios ao Palmeiras continuaram. "Teve mais qualidade, foi mais equipa, teve mais equilíbrio, fez mais golos, sofreu menos, foi imaculado. Nas outras duas competições, Taça e Libertadores, não sei se iríamos ganhar ou não, mas ficou a sensação que algo não ocorreu como deveria, mas fiquei feliz pelos nossos jogadores, que entenderem que só havia um caminho e continuaram a acreditar. Quem tinha dúvidas, que somos todos um, não foi nem um, dois ou três jogos de virada, foram sete. Mas isso diz muito, não sei se somos os melhores jogadores, mas juntos somos fortes", prosseguiu, falando também da experiência no futebol brasileiro.

"Eu falo muito com o Andrey (Lopes, auxiliar-técnico) sobre como são os treinadores brasileiros, portugueses. Compartilhamos muitas coisas, todos nós aprendemos e partilhamos, mas que cada um faça o que quiser. Os treinadores portugueses vão ao shopping do futebol, cada um vende o que tem, bola parada, ataque, canto e cada um tira o que quer. A competência em qualquer profissão não tem nacionalidade. Tem dedicação, trabalho e aprendi muito aqui. Vi Telê Santana, para não dizer outros, como Klopp, Mourinho, Wenger, Bobby Robson e talvez tenha um bocadinho deles. Não sou nenhum santo, não estou na igreja, vivo o futebol e é só equilibrar isso. O difícil não é chegar, é manter-se de forma convincente", rematou.

Quanto ao jogo, os forasteiros marcaram primeiro, aos 15 minutos, por Martin Benítez, mas o "verdão" deu a volta ao resultado, com golos de Gustavo Scarpa, ainda na primeira parte, aos 42, de grande penalidade, e Murilo Cerqueira, já aos 81.

Com este resultado, o Palmeiras passou a contar 81 pontos, contra 70 do Internacional, segundo classificado, que venceu por 1-0 no reduto do São Paulo.

A formação de Abel Ferreira vai numa série de 22 jogos sem perder no Brasileirão (15 vitórias e sete empates), desde o 0-2 na receção ao Athetico Paranaense, à 15.ª ronda, sendo que apenas soma mais uma derrota (2-3 com o Ceará, na primeira).

Na última ronda, o Palmeiras desloca-se a casa do Internacional, em encontro marcado para domingo.