Afirmação de Walter Casagrande, antigo jogador do FC Porto, num artigo de opinião no UOL Esporte.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, apurou-se para as meias-finais do campeonato paulista, depois de vencer na receção ao São Bernardo, por 1-0, no sábado. Rony, aos 42 minutos, marcou o único golo do encontro.

Num artigo de opinião no "UOL Esporte", intitulado "Abel Ferreira não é badalado, mas para mim é o melhor treinador no Brasil", Walter Casagrande, antigo jogador brasileiro do FC Porto, analisou a partida e deixou, no fim, rasgados elogios ao técnico luso., colocando-o em segundo lugar na "corrida" ao comando técnico da seleção do Brasil.

"Como era esperado, o Palmeiras mais uma vez foi para a meia-final sendo a melhor equipa, não só do Paulista, mas do Brasil. É o grande favorito ao título na minha opinião. Impressionante o trabalho do Abel Ferreira, que mesmo quando a sua equipa não está a jogar bem, não perde a organização", começou por dizer.

"Para mim é o melhor treinador a trabalhar no Brasil, disparado. Se não der para trazer o Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira, não pensaria duas vezes em colocar o Abel Ferreira", concluiu sobre o treinador português.