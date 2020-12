Abel Ferreira na final da Taça do Brasil

Brazil's Palmeiras Portuguese coach Abel Ferreira gives instructions during the Copa Libertadores quarterfinal football match against Paraguay's Libertad at the Allianz Parque stadium in Sao Paulo, Brazil, on December 15, 2020. (Photo by Sebastiao Moreira / POOL / AFP)

Palmeiras ganhou nesta madrugada ao América Mineiro, por 2-0, em Belo Horizonte, e vai discutir o troféu frente ao Grémio nos dias 3 e 10 de fevereiro

Dois meses depois de ter sido oficializado como treinador do Palmeiras, Abel Ferreira comandou o Verdão até à final da Taça do Brasil, uma de três competições que pode conquistar nesta sua época de estreia no Verdão. Uma semana depois da sua equipa ter empatado 1-1 em casa com o América Mineiro, segundo classificado da Série B do Brasileirão, nesta madrugada o emblema paulista triunfou por 2-0 em Belo Horizonte e carimbou assim o passaporte para a final.

Os jogos decisivos, a duas mãos, estão marcados para os dias 3 e 10 de fevereiro e o Palmeiras terá por adversário o Grémio que ontem aguentou um nulo em casa do São Paulo, líder do Brasileirão, beneficiando do triunfo por 1-0 na primeira mão em Porto Alegre.

Voltando ao jogo em que Abel conseguiu a vitória mais importante, até ao momento, desde que chegou ao Brasil, tudo se decidiu no segundo tempo e já numa fase adiantada do jogo. Aos 69', Luiz Adriano abriu o marcador num remate de fora da área e aos 85' foi Rony quem confirmou a qualificação.

Para o Palmeiras abre-se a possibilidade de conquistar este troféu pela quarta vez, já o emblema do Rio Grande do Sul, comandado por Renato Gaúcho procura a sua sexta vitória na Taça.

Refira-se que para o Palmeiras, já no dia 6, há outro jogo de enorme importância: a primeira mão das semifinais da Taça Libertadores. Os paulistas jogam primeiro na Argentina com o River Plate, recebendo o vice-campeão de 2019 e campeão em 2018 na madrugada do dia 13 em Portugal.

No campeonato, embora difícil, nada está ainda perdido para a equipa de Abel, que é sexta com 12 pontos de atraso para o líder São Paulo, mas tendo uma partida em atraso por disputar. Ao tricolor restam onze jogos e ao Verdão 12.