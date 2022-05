Abel Ferreira na Canarinha? "Não ganhou porra nenhuma na vida"

Joel Santana, histórico treinador brasileiro, pouco convencido quanto à possibilidade do atual técnico do Palmeiras liderar a seleção do país

É certo que, depois do Mundial do Catar, Tite deixará de ser selecionador do Brasil. No país, são vários os nomes que se especulam, mas Joel Santana, histórico treinador, não está convencido com a possibilidade de Abel Ferreira.

"Qual o técnico estrangeiro que tem condições para assumir a seleção brasileira? O Abel, você vai me desculpar, não ganhou porra nenhuma na vida. Quem ganhou foi o Mourinho, o Guardiola e o (treinador) do Liverpool (Jürgen Klopp)", afirmou Joel Santana, em declarações ao Globo Esporte.

Joel Santana explicou ainda porque é que Abel não seria uma boa opção para a seleção canarinha.

"O técnico da seleção brasileira tem que ter um currículo do tamanho da seleção brasileira. Só porque o Abel está a fazer essa 'campanhazinha' aí? Ele tem a melhor equipa do país (e com salários) em dia", referiu.