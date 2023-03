"Abel Ferreira merece ser o selecionador do Brasil"

Ex-jogador de Abel no Palmeiras aposta no português para suceder a Tite

Jailson, guarda-redes que recentemente terminou a carreira e trabalhou no Palmeiras dois anos com Abel Ferreira, defende a escolha do técnico português para o comando da seleção do Brasil.

"Sou muito sincero, acho que ele [Abel] merece ser o treinador da seleção. Quando o Abel chegou, reuniu funcionários e elenco e mostrou ali que já era diferente. Foi colocando o trabalho dele no dia a dia, com uma comissão sensacional", afirmou Jailson.

O ex-jogador conquistou a Libertadores com o técnico português, apontado a um cargo ao qual também concorrem nomes como o de Carlo Ancelotti, agora no Real Madrid.

Recorde que a canarinha está provisoriamente a cargo de Ramón Menezes, que orientava os Sub-20. Tite saiu após o Mundial e a vaga está ainda por preencher.