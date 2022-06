Abel Ferreira lamenta confrontos no Coritiba-Palmeiras: "Senti o gás pimenta nos olhos"

Adeptos das duas equipas envolveram-se em confrontos e a polícia utilizou gás pimenta para dispersar a confusão. Abel Ferreira condenou os atos de violência.

O Coritiba-Palmeiras, na noite de domingo, chegou a estar interrompido devido a confrontos entre adeptos das duas equipas no interior do estádio Couto Pereira. A polícia foi chamada a intervir.

Após o encontro, Abel Ferreira lamentou o sucedido e revelou que no relvado foi mesmo possível sentir o gás pimenta lançado pela polícia para dispersar a confusão.

"O sentimento que tenho é de tristeza, mas posso dizer que quando estava a sair do jogo, e vi toda a torcida do Coritiba a aplaudir, até fiquei com medo de lhes dar os parabéns porque não sabia como iam reagir. Senti gás pimenta nos olhos e os jogadores também. Espero que quem mande faça o seu trabalho", adiantou.

"O futebol é alegria, serve para unir as pessoas, não pode ser um meio de ódio. Preciso do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo. Preciso de jogar contra as melhores equipas. Mesmo na Europa existe isso do ódio... O futebol é um espetáculo em que os adeptos têm que entender que existe a vitória, a derrota e o empate. Não há nenhuma equipa que vença sempre e que perca sempre", acrescentou o português.

O Verdão venceu por 2-0 e é líder isolado do Brasileirão.