Abel Ferreira irá tomar uma decisão final em solo português

Luso vai ponderar nas férias a continuidade no Palmeiras, que venceu o Cuiabá em clima de festa.

Conquistada a Libertadores, a continuidade de Abel Ferreira no Palmeiras ainda está por por decidir. Apesar de ter contrato por mais um ano, o treinador português só deverá tomar uma decisão depois de um período de férias em Portugal ao lado da família.

Abel já alegou cansaço e a saudade da mulher e das filhas é factor a ter em conta na reflexão do técnico. Leila Pereira, nova presidente que iniciará funções a 15 de dezembro, já manifestou intenção de contar com Abel e trazer a família para o Brasil e o ainda líder referiu ontem que acredita na permanência do português. "O Abel tem contrato connosco. Há a questão da família e estamos a discutir alternativas para minimizar esse problema", afirmou Maurício Galiotte. Também o atacante Dudu faz pressão no mesmo sentido. "Encontrámos a esposa dele num churrasco que ele fez e pedimos-lhe até à exaustão para vir para o Brasil. Tenho a certeza que vai continuar e há uma competição para disputar [Mundial de Clubes]", disse Dudu.

Ontem, quarta-feira, no primeiro jogo depois da vitória na Libertadores, o Verdão, com uma equipa jovem e de segundas linhas, venceu o Cuiabá por 1-3. O Palmeiras foi comandado pelo adjunto João Martins, expulso por protestos. Autor do terceiro golo, Gabriel Veron viu o segundo amarelo por tirar a camisola nos festejos.