Abel Ferreira iguala recorde de Scolari: "Fomos almoçar, ele fugiu e não pagou"

Chegou às 33 vitórias pelo Palmeiras na Libertadores.

O Palmeiras deu um passo de gigante rumo aos oitavos de final da Taça Libertadores, depois de vencer, por três golos sem resposta, em casa do Cerro Porteño, do Paraguai.

Artur, que bisou, e Rony fizeram os golos da formação orientada por Abel Ferreira, que passa a ter nove pontos no Grupo C, os mesmos do Bolívar, após quatro jornadas. Barcelona, do Equador, e Cerro Porteño têm três.

O treinador português igualou um recorde de Scolari no emblema brasileiro, tendo agora 23 vitórias na Libertadores, número que atingiu em 33 jogos, menos dez do que os realizados pelo antigo selecionador de Portugal.

"Falando do Felipão, vou partilhar uma coisa com vocês. A última vez que fomos almoçar, ele fugiu e não pagou. Ele é forreta, igual ao Telê Santana, segundo eu sei. Mas não há problemas, alguém pagou por nós. É sempre um gosto partilhar ideias com ele. O que me disse, eu não sabia. Fico só feliz por ser mais novo que ele. Espero apenas chegar à idade dele. Falar dele para mim é sempre um orgulho e uma admiração por tudo que ele representou para mim e para meu país", disse Abel.