Abel Ferreira foi sondado por clube da LaLiga, dizem no Brasil

Treinador português recebeu uma abordagem do Valência, mas optou por continuar no Palmeiras.

O Valência, que nos últimos dias despediu Gennaro Gattuso, abordou Abel Ferreira no sentido de perceber qual era a disponibilidade do treinador para rumar a Espanha. O português, contudo, assumiu o desejo de cumprir o contrato com o Palmeiras até ao fim. A notícia foi avançada pelo portal UOL Esporte e também já confirmada pela TNT Sports.

O 17.º classificado da LaLiga, onde jogam os portugueses André Almeida e Thierry Correia, é orientado, de forma interina, por Voro González.

Abel Ferreira tem contrato com o Verdão até dezembro de 2024. Recentemente já terá recusado outros convites, como o do Brighton, diz o UOL Esporte.

O português tem sido também apontado como um dos candidatos a suceder a Tite na comando técnico da seleção brasileira.

Natural de Penafiel, Abel Ferreira, que comandou ainda os juniores do Sporting, o Braga (equipa B e principal) e o PAOK, venceu sete títulos pelo Palmeiras, até ao momento.