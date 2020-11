Abel Ferreira foi expulso: "Na igreja tenho que estar calado, mas no futebol, não"

Abel Ferreira continua 100% vitorioso no comando do Palmeiras, que esta quarta-feira venceu o Ceará por 3-0 na Taça do Brasil, jogo no qual o treinador português foi expulso, alegadamente por protestar com a equipa de arbitragem.

Abel Ferreira foi expulso no Palmeiras-Ceará, partida que a equipa do treinador português venceu, por 3-0, dando assim um passo rumo às meias-finais da Taça do Brasil. Uma certeza que só chegará com a segunda mão, em casa do adversário desta quarta-feira.

O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de Abel, momento que o treinador explicou aos jornalistas depois do apito final.

"Antes de ser treinador, sou homem. Com toda humildade e respeito pedi para falar com o árbitro, mas não percebi a arrogância e prepotência dele em não me receber. E outra: sou religioso. Na igreja tenho que estar calado. Mas estou no futebol, não na igreja", disse.

""Não dirigi uma palavra ao árbitro até ao lance. Se o português de Portugal é igual ao do Brasil, não consigo entender porque me expulsou .Contra Bragantino e Vasco não dirigi uma palavra ao árbitro e hoje dirigi uma, falei por emoção porque na minha opinião o lance no Rony era penálti e esse não era e disse: "O primeiro tu não viste, agora viste?'. Como é que me dá vermelho direto?", contou ainda.

"Mas o pior foi eu ter a humildade de querer falar e ele recusar. É arrogância e prepotência. Antes, somos homens, e não gostei do comportamento", finalizou Abel, expulso quase no final do jogo.

Abel Ferreira fica assim fora da segunda mão, jogo que Palmeiras pode perder por dois golos de diferença na próxima quarta-feira, em Fortaleza.