Abel Ferreira foi convidado da McLaren nos treinos de Fórmula 1 no Brasil

Depois de Lando Norris ter marcado presença na partida entre Palmeiras e América Mineiro, na quarta-feira, foi a vez da McLaren convidar o técnico português para as boxes.

Abel Ferreira, técnico português que se sagrou recentemente campeão brasileiro ao serviço do Palmeiras, marcou presença esta sexta-feira no primeiro dia de treinos do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1.

O treinador foi convidado da McLaren e publicou nas redes sociais várias imagens da sua visita ao circuito de Interlagos, incluindo uma fotografia em que posa com Lando Norris, piloto que assistiu na quarta-feira à partida entre o Palmeiras e o América Mineiro (2-1), relativa à penúltima jornada do Brasileirão.

Recorde-se que Abel Ferreira já tinha sido convidado da McLaren em São Paulo no ano passado.