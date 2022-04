Abel Ferreira faz reparo aos adeptos do Palmeiras: "Não gostei de ouvir os 'olés'"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Declarações do treinador do Palmeiras após o triunfo, por 3-0, frente ao Corinthians, orientado por Vitor Pereira, em duelo da quarta jornada do Brasileirão, ocorrido esta madrugada

Análise: "Fizemos um jogo muito bom, criamos oportunidades, fizemos três golos e até poderíamos ter feito mais. Foi uma exibição sólida e o que fizemos neste jogo foi o que fizemos contra o Goiás."

Cânticos dos adeptos: "É a minha forma de ver o futebol e não vou mudar. Claro que quero os nossos adeptos a apoiar incondicionalmente a equipa, mas, para mim, os "olés" são uma falta de respeito pelo adversário."

Calendário: "Já disse que não temos tempo para treinar, temos tempo para... recuperar. Vou ter que começar a ser mais curto nas conferências de imprensa... Tenho de ter muito cuidado porque a parte física e mental é determinante. Isto é uma loucura para jogadores e treinadores»,