Abel Ferreira faz história no futebol brasileiro e iguala Jorge Jesus

Abel Ferreira repete conquista de Jorge Jesus no Brasil três anos depois

Abel Ferreira conduziu o recordista Palmeiras ao seu 11.º título de campeão brasileiro de, igualando a façanha lograda pelo compatriota Jorge Jesus no Flamengo há três anos.

O verdão beneficiou hoje da derrota do Internacional no reduto do América Mineiro (0-1) para vencer a edição 2022 do Brasileirão, antes de disputar o seu encontro da 34.ª de 38 jornadas, em casa, perante o Fortaleza.

O emblema de São Paulo sagrou-se campeão nacional quatro anos depois e sucede ao Atlético Mineiro, quando regista 74 pontos, contra 64 do Internacional. O terceiro é o Flamengo, que no sábado conquistou a Taça Libertadores.

Abel Ferreira, de 43 anos, conquistou o sexto título ao serviço do Palmeiras, num ano em que já tinha vencido uma Supertaça sul-americana e um campeonato estadual paulista, volvidas duas edições da Taça Libertadores (2020 e 2021) e uma Taça do Brasil (2020).

O treinador português, natural de Penafiel, é apenas o segundo treinador a vencer os títulos de Brasileirão, Libertadores, Taça do Brasil e Campeonato Estadual por um mesmo clube, depois de Cuca o ter feito pelo Atlético Mineiro.