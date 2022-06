Abel Ferreira faz crescer a maior série invicta da atualidade: são já 19 jogos

Palmeiras vence com uma reviravolta no Morumbi por 2-1 e soma agora 19 encontros consecutivos sem derrotas, bem à frente de equipas como Brugge, Daegu ou Mónaco. Só o Verdão venceu no Morumbi em 2022 e logo por duas vezes, agora com uma reviravolta, o que não conseguia desde 1984. O treinador recupera de covid-19 e foi João Martins quem esteve no banco.

Ao vencer o São Paulo na madrugada de terça-feira, por 2-1, o Palmeiras aumentou para 19 o número de jogos oficiais consecutivos sem derrotas, naquela que, de momento, é a maior série de invencibilidade em vigor nos campeonatos mais representativos.

A equipa de Abel Ferreira é seguida de bem longe por emblemas como Ceará (Brasil), Brugge (Bélgica), Daegu (Coreia do Sul), Mónaco (França), New York City (Estados Unidos), todos numa série atual de 11 encontros sem desaires.

É mais um registo de monta por parte do treinador português, que ao mesmo tempo voltou a isolar-se na liderança do Brasileirão, com três pontos de vantagem sobre o Corinthians (de Vítor Pereira), que tinha ganho por 1-0 na receção ao Goiás.

Mas este triunfo do Palmeiras foi saboroso ainda por outras razões. Por exemplo, por ter sido a única equipa que em 2022 venceu em casa do São Paulo, e logo por duas vezes, conforme destacou o João Martins.

"Quero dar os parabéns aos jogadores pela capacidade mental num estádio muito difícil. Todas as equipas têm grandes dificuldades neste estádio. Só uma ganhou aqui em 2022 e fomos nós", afirmou o adjunto de Abel, que não foi a jogo por estar a recuperar de covid-19.

Além disso, desde 1984 que o Palmeiras não conseguia vencer no Morumbi com uma reviravolta, como aconteceu neste embate. O São Paulo marcou logo aos 17" por Patrick e esteve na frente durante quase todo o jogo, mais precisamente até à reta final. Foi apenas nos últimos minutos que o Verdão deu a volta, com dois golos de Gustavo Gómez e Murilo Cerqueira (90"+1" e 90"+6", respetivamente).

Na série de 19 triunfos do Palmeiras, contam-se quatro empates e 15 vitórias, sendo três delas para a Libertadores, sobre Independiente Petrolero, Emelec e Deportivo Táchira. Uma foi para a Taça, sobre o Juazeirense e as restantes, para a Série A, ocorreram contra Corinthians, RB Bragantino, Juventude, Santos, Botafogo, Coritiba, Atlético Goianiense e São Paulo.

A segunda maior série deste Brasileirão é do Internacional, que esteve 16 jogos sem perder, mas entretanto viu a mesma quebrada por... Luís Castro.