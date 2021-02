Abel Ferreira faz balanço do Brasileirão: "Manda quem pode, obedece quem deve"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Treinador português do Palmeiras identifica aspetos a melhorar no futebol canarinho.

Fechado que está o Brasileirão, é altura de balanços por terras de Vera Cruz. Abel Ferreira, treinador português que conduziu o Palmeiras à conquista da Taça Libertadores não conseguiu replicar o mesmo tipo de sucesso no campeonato; a equipa paulista terminou no sétimo lugar e, na derradeira ronda da prova, perdeu por 2-0 frente ao Atlético Mineiro.

Após a partida, em conferência de imprensa, o técnico luso foi desafiado a fazer um balanço do Brasileirão e, em jeito de raio X ao futebol canarinho, Abel considerou que ainda há uma grande margem para melhorias.

"Já falei sobre isso no último jogo. O Brasil é uma superpotência, não só no futebol, mas também como país. Quando tenho jogadores tento tirar o máximo de rendimento deles. Acho que estamos a ter um proveito de 50 por cento, ou estamos a deixar 50% por aproveitar. Já dei uma das razões. Quando há matéria-prima de alta qualidade, estádios com essa categoria, centros de treino de grande qualidade, o resto já falei e não vou falar o mesmo", referiu Abel, prosseguindo:

"O Brasil é uma potência mundial como país e na produção de jogadores de futebol, mas acho que há muita margem para melhorar, e não é na infraestrutura, não é na qualidade dos jogadores. Mas isso deixo para quem tem de decidir. Em Portugal, quando falamos e ninguém faz nada, nós costumamos a dizer: 'Manda quem pode, obedece quem deve'", rematou o homem do leme do Palmeiras.

De recordar que quando conquistou a Taça Libertadores, no final de janeiro, Abel apelou a "mais paciência" para com o trabalho dos treinadores no Brasil.