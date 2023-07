Abel Ferreira fala em "chapada de luva branca": "A crítica dá-me gasolina"

Palmeiras goleou em casa do América para o Brasileirão.

Após um inicio de temporada tremido, o campeão Palmeiras somou o segundo triunfo seguido no Brasileirão e segue no terceiro posto, a 12 pontos do líder Botafogo, que tem Bruno Lage como treinador. A equipa orientada por Abel Ferreira venceu por 4-1 em casa do América.

"Os nossos jogadores comportaram-se bem. Costumo dizer que quando o simples é bem feito, é muito bonito. Jogámos bem, os nossos jogadores encararam de forma séria, eles estão a voltar à boa forma física, foi isso que nos afetou no último mês. Eles merecem o meu respeito e admiração, porque mesmo com o barulho que fazem lá fora mantêm a cabeça boa para bloquear e fazer aquilo que bem sabem, que é treinar e prepararem-se para os jogos", afirmou Abel.

"É o que mais gosto na equipa. A mim a crítica dá-me gasolina. Costumo dizer que adoro quando vocês alimentam o que há dentro de mim, mas não posso jogar. É isso que procuro passar aos meus jogadores, para terem a ambição de entrar no campo e fazer o que sabem. Não há nada melhor do que uma chapada de luva branca. É isso que tentamos fazer com trabalho, isso que estamos a fazer há três anos", disse ainda.

Em Minas Gerais, no terreno do penúltimo classificado da competição, Rony bisou (26 e 59 minutos) e foi determinante na vitória do Palmeiras, com Murilo (18) e Artur (53) a completarem a goleada. Vichiatto, aos 39, reduziu para o América, que segue no 19.º lugar com 10 pontos.