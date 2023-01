Abel Ferreira fala do mercado e atira: "Não pode ser só mandar e-mail"

Declarações do treinador do Palmeiras após o nulo frente ao São Paulo.

O Palmeiras empatou sem golos na receção ao São Paulo, para o Campeonato Paulista, resultado que deixou os adeptos desiludidos e com apupos para a Direção presidida por Leila Pereira. Após o jogo, Abel Ferreira falou sobre o mercado e vincou que o eventual reforço do plantel terá de ser feito com "jogadores prontos e que façam a diferença."

"Acho que já demos provas de que seguiremos o nosso caminho, com trovoada e chuva. Estamos a conseguir endireitar o clube em todos os aspetos. O clube está a esforçar-se para trazer jogadores. Não quero usar erros do passado. Quero jogadores prontos, que façam a diferença, não para formar. Para formar eu tenho a formação", afirmou o técnico português.

Abel deixou uma mensagem de tranquilidade para os adeptos. "Que fiquem calmos e tranquilos. Não consigo entender a ansiedade fora. Vejam clubes como o Liverpool. Não ganhou nada no ano passado com os mesmos jogadores e treinadores. Não vamos ganhar sempre. Gostamos de filé mignon, mas também precisamos comer coxinha de frango. Seguir um bom caminho para não cometer erros do passado. Precisamos de ser criteriosos. Não precisa entrar ninguém. Só se sair. Um ou dois jogadores, não mais do que isso. Não pode ser plano C. O plano C exige tempo que futebol não tem. Futebol é resultado", vincou.

A Supertaça com o Flamengo, no próximo sábado, também foi abordada. "A Supertaça era domingo e agora foi para sábado porque é um horário nobre. O nosso clube tem uma coisa que não sei se é boa ou má. Quando é para reclamar, nunca reclamam publicamente. Vai sempre através do e-mail. Se é da arbitragem, é por e-mail, vai tudo por e-mail e não pode ser. Basta. Treinador treina, jogadores jogam e direção tem de dirigir. Dirigir é posicionar-se. Passaram-se coisas no jogo de hoje e acredito que a nossa direção vai posicionar-se quanto a isso. Não pode ser só mandar e-mail", rematou.