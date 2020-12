Abel Ferreira explicou empate na Taça do Brasil: "Pensámos muito com a bola no pé"

Palmeiras empatou em casa no primeiro jogo das meias-finais da Taça do Brasil

O Palmeiras cedeu esta quarta-feira um empate caseiro (1-1) face ao América Mineiro, da Série B, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça do Brasil.

Em São Paulo, os forasteiros, segundos colocados da Serie B, estiveram mesmo na frente do marcador, graças a um golo de Ademir, aos 20 minutos.

Nos instantes finais da primeira parte, aos 45+4 minutos, o onze da equipa de Abel Ferreira logrou restabelecer a igualdade, por intermédio do único estrangeiro na equipa inicial, o central paraguaio Gustavo Gómez.

No final do primeiro jogo com o América, Abel falou de um resultado com sabor a injustiça: "Se tivesse de haver um vencedor, teríamos que ser nós. Não fizemos uma boa primeira parte, sobretudo na circulação, pensamos muito com a bola nos pés. Temos que fazer a bola rodar, jogar simples e rápido. Pensámos muito com a bola no pé. Quando isso acontece, o adversário fecha os espaços. Não tivemos na primeira parte a dinâmica que costumamos ter", disse.

"Na segunda, poderíamos ganhar, fizemos de tudo para isso, encostámos o nosso adversário atrás, finalizações na área, tivemos uma chance com o Luiz Adriano em frente ao guarda-redes, que defendeu, mas futebol é eficácia, fazer remates, cruzamentos. Hoje não acertamos no último terço, cruzando ou chutando. Mas temos que ir lá disputar e buscar a vitória, é o que interessa", acrescentou.