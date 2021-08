Abel Ferreira: "Eu sou o principal culpado, a culpa é minha, não é de mais ninguém"

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a derrota diante do Fortaleza, por 2-3, no Allianz Parque, a contar para a 15.ª jornada do campeonato brasileiro. O revés em casa pode fazer a equipa do técnico português perder o primeiro posto da competição.

Culpa: "É um desafio a mais que temos ao caráter dos nossos jogadores, aos mais experientes e mais jovens, que aprendem com a derrota. Isso dá-nos mais casca, mais experiência e temos que ser positivos, perceber as coisas que não fizemos, assumir os erros e corrigir. Eu sou o principal culpado, a culpa é minha, não é de mais ninguém, e eu assumo inteiramente a responsabilidade da derrota de hoje".

Aprendizagem: "Não posso fugir e negar que é muito mais fácil trabalhar em cima de vitórias e invencibilidade. Queremos quebrar a invencibilidade contra um adversário e agora não podemos ficar agarrados ao passado. Temos que aprender com ele, aprender com o que aconteceu. Não vamos ganhar sempre. Temos que reconhecer quando não se ganha, se sofre três golos e existem coisas a corrigir. E temos a possibilidade daqui a dois dias de dar uma resposta. Essa é a boa notícia. Queremos vencer sempre. Fizemos um bom primeiro tempo, houve uma mudança quando o jogador deles foi expulso. Mérito ao adversário. Parabéns ao Fortaleza que fez três golos e nós dois. Esta competição é uma maratona, não vamos ganhar sempre. Em algum momento a derrota aconteceria. O bom nesta competição é poder ajustar. Agora vamos entrar numa outra competição [Taça Libertadores]".

Libertadores: "Agora partimos para a Libertadores e queremos mudar a história, fazer a nossa história. Não é a história que joga, é a equipa e temos um bom desafio na nossa frente, perante um grande adversário. Queremos estar preparados para esse desafio que é daqui dois dias".