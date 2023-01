Abel Ferreira empata e pede reforço para o meio-campo: "Pagaram 20 milhões..."

Treinador do Palmeiras falou sobre a saída de Danilo para Inglaterra.

O Palmeiras de Abel Ferreira estreou-se na edição de 2023 do campeonato paulista com um nulo na receção ao São Bento. Atual campeão do torneio, o Verdão apresentou-se em campo com um onze muito próximo da máxima força, mas passou por enormes dificuldades para quebrar a resistência do emblema que só compete a nível estadual. Após muita insistência, Dudu até conseguiu balançar as redes aos 84", mas o golo foi anulado pelo VAR por posição irregular do capitão.

Após o jogo, o treinador português pediu a contratação de um médio para colmatar a transferência de Danilo para o Nottingham Forest, da Premier League, por 20 milhões de euros.

"Claro que temos que correr atrás de reforços. O Palmeiras é um clube responsável financeira e desportivamente. Claro que procuramos um jogador de qualidade, pagaram 20 milhões pelo Danilo e qualidade paga-se. Um saiu e tem que entrar outro de qualidade. E qualidade custa dinheiro", afirmou Abel.

"Perdemos um jogador importante, pagaram 20 milhões e cabe ao clube tomar decisões. Somos um clube responsável, mas vamos à procura de um ou dois jogadores que nos acrescente qualidade. E é preciso investir, exigem que paguem dívidas e exigem-me que conquiste títulos", completou.