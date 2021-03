Abel Ferreira emocionado após vencer a Taça do Brasil: "Foi a primeira coisa em que pensei"

Abel Ferreira celebrou título da Taça do Brasil e relembrou a ida para o Palmeiras: "Quem arrisca não petisca". Treinador emocionou-se a recordar família em Portugal após vencer o torneio este domingo.

Casamento com o Palmeiras: "Trabalho, organização, capacidade, talento e estrutura. Foram estas algumas das palavras que me fizeram aceitar o convite do Palmeiras. Ninguém é campeão antes de ser. Aquilo que fazemos com a equipa técnica, os melhores do mundo falam para ser campeão é preciso ter matéria-prima e um clube organizado. Foi arriscar, sim. Mas quem não arrisca não petisca. Vim mesmo para ganhar troféus, mas para isso precisei da ajuda dos jogadores que mais uma vez ajudaram-me. Mesmo depois de serem muito criticados, tiveram a capacidade de aguentar, seguir em frente e perceber que aprendemos em todos os momentos: quando ganhamos, quando perdemos. Os nossos adeptos suportaram lindamente, os que ficaram em casa, deixo o recado: sei que seria espetacular, brutal estarem aqui com o estádio cheio, mas é importante combater esse grande adversário comum. Fiquem em casa!".

Comemoração: "Não vibro muito com as vitórias. Isso é muito passageiro. É difícil de explicar, é tenho uma sensação muito forte, mas logo a seguir passa. Não sei se toda gente sente o mesmo, é esquisito. Não consigo vibrar dessa maneira. Isto é algo que se passa muito rápido dentro do nosso corpo, posso dizer que a sensação da derrota no Mundial ficou muito mais presente dentro em mim. Acima de tudo fica a sensação de dever cumprido, a sensação de fazer as pessoas que trabalham comigo felizes e quando eles estão felizes, eu estou feliz. O futebol deu-me tudo que tenho hoje. E é minha obrigação retribuir tudo o que o futebol me deu e me dá tentando ser melhor homem e melhor treinador possível para indicar o melhor caminho possível a esses jogadores, que esses sim têm sido os verdadeiros campeões. Quero agradecer a eles profundamente, hoje sou um melhor treinador graças a eles".

Emoção: "Posso dizer que foi a primeira coisa em que pensei ao ganhar o título [olhos enchem-se de lágrimas]. Vou tentar negociar com eles para eles (familiares) virem (interrompido pelos jogadores a comemorar)... A forma que tenho de compensar a saudade que tenho da minha família é com esses filhos que arranjei".