O Palmeiras premiou 11 sócios com credenciais para assistirem à final da Taça Libertadores da América, que será realizada no dia 30 de janeiro (sábado), às 20h00, contra o Santos, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O convite foi feito de surpresa, por meio de uma ligação por vídeo do técnico Abel Ferreira.

Numa ação promocional do clube, o treinador português mostrou-se à vontade à frente das câmaras e, num registo de simpatia, emocionou muitos adeptos que não esperavam receber o convite do técnico. As imagens foram divulgadas pela TV Palmeiras.

"Estou a precisar de mais uns elemento para nos ajudar na final da Libertadores", disse Abel Ferreira no vídeo, sempre com um sorriso aberto. O vídeo, de pouco mais de quatro minutos, mostra uma adepta, Fernand, em lágrimas com a "convocatória".

"Quando a gente se porta bem, de vez em quando as surpresas aparecem [risos]. Pode acreditar, nós estamos a convocar-te para essa missão que temos, a final da Libertadores. Foi uma das selecionadas. Não precisa de chorar. É só fazer as malas e desfrutar do momento. Todos nós que vamos lá estar contamos com o teu apoio para representar a nossa massa adepta. Vão ser poucos, mas vão ser bons", afirmou Abel.

De acordo com o clube, os critérios para a seleção dos sócios foram "assiduidade nos jogos do Palmeiras e tempo de contribuição com o plano de sócio, além do esforço para manter a mensalidade em dia durante a pandemia". Ao todo, os dois clubes finalistas receberam da CONMEBOL 50 credenciais.