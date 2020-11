Abel Ferreira elogiado pelo trabalho no Palmeiras: "Chegou e dominou o lugar"

Em cinco jogos, Abel Ferreira venceu quatro e empatou um. Recentemente alcançou as meias-finais da Taça do Brasil e tem vindo a ganhar a confiança dos adeptos

Abel Ferreira está a escrever uma história de sucesso no Palmeiras até ao momento. Nos cinco jogos em que orientou a equipa, o Verdão venceu quatro e empatou um, tendo alcançado na quarta-feira um lugar nas meias-finais da Taça do Brasil. No Brasil, o treinador português tem vindo a ganhar a confiança dos adeptos e está a ser elogiado pela crítica.

Muricy Ramalho, treinador do emblema de São Paulo entre 2009 e 2010, disse que já se nota o dedo de Abel no clube, apesar do pouco tempo que teve ainda com os jogadores. "Eu consigo ver [o trabalho de Abel], porque com todos estes desfalques, sem tempo de treino e tempo de clube, vê-se que ele já chegou e dominou o lugar. O Palmeiras está com muita confiança e é o que precisava. Ganhar alguns jogos para ter confiança. Ele tem a equipa nas mãos com o pouco tempo que tem, e está a fazer jogadores como o Veiga renderem", analisou em declarações à Globo.

"O Palmeiras está num grande momento e a equipa técnica está a trabalhar muito bem", referiu ainda sobre a armada portuguesa que comanda os paulistas.

Veja o vídeo.