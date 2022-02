Abel Ferreira elogia jogadores do Palmeiras: "Ai deles que não bebam cerveja"

Abel Ferreira com o presidente da FIFA, Gianni Infantino

Declarações de Abel Ferreira após o Chelsea-Palmeiras (2-1), final do Mundial de Clubes

Celebrar o segundo lugar: "O meu coração, hoje... vou curar o que estou a sangrar por dentro. Mas vou dizer isto: vou proibir os meus jogadores de não comemorar o segundo lugar. Ai deles que não cheguem ao hotel e não bebam uma cerveja. E no avião. Vou ser o primeiro a obrigá-los a celebrar o segundo lugar"

Orgulhoso: "Sinto um orgulho tremendo. Um adversário muito competente. Curioso é que um dos melhores jogadores do torneio foi o Rudiger, um defesa tremendo que não deixou ninguém passar por ele. E o Thiago Silva. Mas, parabéns ao Chelsea. Não posso não valorizar o que fizemos aqui. Mais uma vez, muito orgulho dos meus jogadores."

O lance decisivo: "O Luan é grande jogador, grande homem. Um jogador de que eu gosto muito, de muita qualidade. Seguramente, na Europa seria um grande defesa, e o é no Brasil. Não quero falar de forma individual, porque não é correto. O jogo tem fatores que você não controla, tem fatores aleatórios. Você está de costas, a bola bate na mão, e o árbitro decide o pénalti. Nós temos que aceitar e seguir em frente, dar os parabéns ao adversário e não há muito mais com o que perder tempo. O detalhe foi exatamente esse. Um canto, uma segunda bola, a bola chutada bate na mão de um jogador meu, e o árbitro viu no VAR que foi pénalti. E foi pénalti. É aceitar e seguir."