Abel Ferreira elogia João Mário e recorda Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo

Treinador do Palmeiras em declarações à ESPN.

Abel Ferreira, em entrevista à ESPN, foi questionado sobre João Mário, médio do Benfica que trabalhou com o treinador português no Sporting B. O treinador começou por recordar também Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

"Lembro-me do João Mário, lembro-me que joguei contra o Bernardo Silva, quando eu era treinador do Sporting e ele jogador do Benfica... O Ronaldo estive com ele com o Scolari, fomos colegas... Agora eu sou treinador e ele ainda é jogador", começou por dizer o treinador do Palmeiras, elogiando de seguida o médio português:

"Mas o João [Mário], daquilo que eu me lembro dele, era um jogador com um talento enorme e sempre que exigíamos dele a um nível superior ele sempre respondeu e parabéns para ele. É um miúdo fabuloso, fantástico e merece tudo o que lhe está a acontecer."