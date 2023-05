Abel Ferreira elogia Botafogo, de Luís Castro: "Será um grande adversário"

Declarações de Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, após a vitória na visita ao Goiás (5-0), em jogo da quarta jornada do Brasileirão.

Análise: "Previa um jogo difícil, a relva estava muito alta e na Europa a relva é baixinha, faz parte das regras. Na segunda parte, se estivéssemos 11 contra 11, teria exigido ainda mais intensidade. Fisicamente, tínhamos que estar melhor do que nossos adversários por causa da viagem que tiveram, eu disse aos jogadores que com mais um dia de descanso não podia admitir que não tivéssemos mais força física e mental. Fizemos um grande jogo até os 20, 25 minutos com dinâmica com bola, o adversário reagiu bem após o golo e tivemos que defender até o final da primeira parte. Com a expulsão, o jogo tornou-se mais fácil, os jogadores sabem o que temos que fazer quando temos um jogador a mais. Isto é consistência, algo que considero essencial numa equipa".

Jogo terminou com "olés" nas bancadas: "Venho habituado a uma cultura diferente, isso é desrespeitar o adversário. Quando estamos com a bola e nosso adepto está a dizer "olé", isso é desrespeitar o adversário. O adepto faz o que quer, mas prefiro que cantem as nossas músicas. Os jogadores acabam por ficar só com a posse e não gosto desse tipo de jogo. Quando existe esse "olé", existe a tendência desse jogo passivo e nós precisamos de fazer o maior número de golos possível. A melhor forma de respeitar o adversário é enviar a bola para a área e tentar fazer golo".

O Palmeiras ocupa a vice-liderança, com menos dois pontos do que o Botafogo, de Luís Castro: "Hoje foi uma vitória consistente de uma grande equipa. Para mim, as grandes equipas são aquelas que têm consistência no seu jogo. A melhor equipa, neste momento, sem dúvida nenhuma é o Botafogo, porque a classificação assim o diz. Quatro jogos e quatro vitórias... será um grande adversário".