Abel Ferreira eleito melhor treinador da semana da Taça Libertadores

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Palmeiras, equipa comandada pelo treinador português, avançou à meia-final do torneio continental esta semana.

A Conmebol elegeu esta sexta-feira o português Abel Ferreira como o melhor treinador da semana na Libertadores. A escolha aconteceu após o apuramento do Palmeiras para a meia-final do torneio continental.

O Verdão eliminou o rival São Paulo na última terça-feira (3-0). Abel Ferreira soma 17 jogos na Libertadores, com 13 vitórias, dois empates e somente duas derrotas - um aproveitamento de 80%.

O próximo desafio do Palmeiras na competição será nos dias 21 e 28 de novembro, contra o Atlético-MG, a buscar uma vaga na decisão do principal torneio do continente. Recorde-se que Abel conquistou o título da competição na última época.