"Abel Ferreira é um 'gentleman', incansável, gosto de treinador com sangue na veia"

Abel Ferreira com Leila Pereira, treinador e presidente do Palmeiras, respetivamente

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou da relação com Abel Ferreira, em entrevista à ESPN

Abel Ferreira, treinador português que comanda o Palmeiras, recebeu muitos elogios da presidente do clube, Leila Pereira. Numa entrevista à ESPN, Leila Pereira comentou o processo de contratação de reforços e de vendas, que precisa sempre do aval do técnico, e abordou a relação com o luso.

"Como contratamos um jogador? O treinador diz o que precisa. Quem escolhe é o treinador junto com o diretor de futebol. Eu entro na parte financeira. Quando eu digo que não ouço o clamor popular para tomar uma decisão, é evidente que eu ouço o nosso treinador e o diretor de futebol. Converso com o Abel constantemente. O Abel sabe exatamente a situação das negociações. Tudo passa por ele, é óbvio. Eu quero vencer, então preciso proporcionar ao treinador o que ele precisa", começou por descrever.

"Jamais eu venderia um atleta sem a autorização do meu técnico. Por preço nenhum. Para entrar no clube tem que ter o aval meu, do Abel e do Anderson. E para vender é a mesma coisa", prosseguiu, ainda sobre o mercado.

Sobre a relação com o técnico e o seu temperamento, mostrou-se uma fã: "O Abel é um gentleman, um trabalhador incansável. Eu dou total liberdade para ele ser o que ele é. Não nos vamos focar nessa parte, que ele extrapolou um pouquinho. Olhem o outro lado do Abel, vencedor, trabalhador, agregador. É esse lado que eu vejo. Temos que pesar. Não vai querer a perfeição. Eu gosto de treinador com sangue na veia, então não me incomoda."

Sobre reforços, confirmou que o Palmeiras está a negociar o médio Allan, do Atlético Mineiro, e ainda de um extremo, mas garantiu que não vão pagar acima dos valores de mercado.