Na liderança da votação com quase oito vezes mais percentagem do que o segundo lugar

Abel Ferreira é o treinador favorito dos adeptos. De acordo com a sondagem da CNN Brasil, o técnico português, que orienta o Palmeiras, foi eleito com 26 por cento dos votos como o melhor treinador do Brasileirão.

Quase oito vezes mais do que o segundo lugar de Renato Gaúcho, do Grémio, e Rogério Ceni, do São Paulo, ambos com três por cento das preferências dos brasileiros.