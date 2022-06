Abel Ferreira é o treinador com mais cartões no Brasil desde que se estreou no Palmeiras

Treinador português viu 32 cartões em 139 jogos.

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, atirou-se à arbitragem após o encontro com o Atlético Mineiro (0-0), considerando-se mesmo "perseguido pelos árbitros brasileiros".

Pois bem, no Brasil, mais concretamente o Espião Estatístico, fizeram as contas, e a verdade é que o técnico luso é o treinador com mais cartões no futebol daquele país, desde que assumiu o Palmeiras.

Abel Ferreira viu 32 cartões - 28 amarelos e quatro vermelhos diretos -, mais 11 do que o segundo da lista, Maurício Barbieri, do Bragantino.

O Atlético Mineiro é a equipa contra a qual o treinador português foi penalizado mais vezes: quatro.

Treinadores com mais cartões desde que Abel estreou no futebol brasileiro:

Abel Ferreira - 32 cartões em 139 jogos, média de 0,23 cartões por jogo

Maurício Barbieri - 21 em 120, média de 0,18

Fernando Diniz - 15 em 74, média de 0,20

Lisca - 13 em 58, média de 0,22

Enderson Moreira - 11 em 56, média de 0,20