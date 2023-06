Abel Ferreira e o futuro: "Quero cumprir o meu contrato e depois descansar"

Técnico português garantiu que pretende ficar no Palmeiras até dezembro de 2024.

Abel Ferreira garantiu esta quinta-feira que pretende cumprir o contrato no Palmeiras, até dezembro de 2024, e depois tirar um período para descansar com a família.

"Já disse várias vezes, sou um treinador de projeto. Quero cumprir o meu contrato e depois descansar. É isso que tenho na minha mente, mas não quero pensar, há muitos jogos pela frente, ainda falta um ano e meio. É desfrutar o momento. A minha intenção é seguir o meu plano, vocês sabem, eu movo-me por convicção, pelos meus atletas. Se há algo que me prende são os meus atletas e o meu clube. Vou cumprir o meu contrato com todo o respeito e seriedade", referiu, em conferência de imprensa, após a derrota frente ao Bahia (0-1), de Renato Paiva, relativa à 11.ª jornada do Brasileirão.

As declarações de Abel Ferreira acontecem depois de Leila Pereira, presidente do "Verdão", já ter referido por diversas vezes que pretende renovar com o técnico português até 2027, altura em que o seu mandato terminará, caso seja reeleita no cargo.