Abel Ferreira e o bom momento do Palmeiras: "A vaca não dá leite, tu é que tens de o tirar"

Treinador português conseguiu a primeira vitória da carreira sobre Rogério Ceni e o Palmeiras registou o primeiro triunfo em casa do São Paulo, para o campeonato Paulista, desde 1997. Veja a análise do técnico, em conferência de Imprensa:

Análise ao jogo: "Eu gostei muito dos primeiros 15 minutos, a equipa entrou com personalidade e confiança. Quando dizem que só o Palmeiras tem grandes jogadores... Vocês viram que o São Paulo tem uma equipa com muita qualidade também. É isso que as pessoas às vezes não conseguem avaliar. Nem sempre as equipas mais qualificadas fazem a melhor equipa."

São Paulo e Palmeiras podem lutar pelo Paulistão: "Já joguei contra muitas equipas no Brasil. Esta [São Paulo], tal como o Palmeiras, pode lutar pelo campeonato Paulista. Tem essa competência, como teve no ano passado. É uma equipa que faz muito jogo interior. Nos primeiros 15 minutos estivemos muito bem, depois houve uma reação e entrou o lado mental do jogo. Depois dos 15 minutos, por estar em vantagem, começámos a não ser tão fortes, sobretudo na pressão e nos momentos em que tivemos a bola. Sabíamos que o adversário ia reagir e que teríamos de defender mais, mas temos de continuar com a mesma dinâmica no momento que temos bola. Foi só isso que faltou. No momento com a bola continuar com a mesma atitude mental."

Primeira vitória do Palmeiras no terreno do São Paulo, no campeonato Paulista, desde 1997, e primeiro triunfo de Abel Ferreira sobre Rogério Ceni: "São coincidências. Digo isso aos jogadores, os campeões são pessoas medianas com muito foco, muita disciplina e muito trabalho. Tem de se ser consistente, fazer durante uma semana, um mês, um ano, uma carreira. Está ao alcance de poucos, nem todos conseguem, se fosse fácil todos aqui chegavam. Não falo disso [recordes] aos meus jogadores, digo que os jogos são oportunidades para crescermos. Se querem melhorar contratos, a vida dos familiares, ganhar títulos... Para mim o segredo é esse. Como dizia um filósofo brasileiro, a vaca não dá leite, tu é que tens de o tirar."

