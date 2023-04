Abel Ferreira é expulso, mas Palmeiras arranca Brasileirão com pé direito

Redação com Lusa

Venceu por 2-1 na receção ao Cuiabá, treinado por Ivo Vieira.

O Palmeiras ganhou este sábado em casa ao Cuiabá, de Ivo Vieira, por 2-1, no arranque do Brasileirão, numa partida em que o técnico português do Verdão, Abel Ferreira, foi expulso ainda durante o primeiro tempo.

O jovem avançado Endrick, de apenas 16 anos e já contratado pelo Real Madrid, fez o primeiro golo da partida para o campeão brasileiro, logo aos cinco minutos, após assistência de Dudu.

Antes do final da primeira parte, Abel Ferreira viu dois cartões amarelos, aos 41 e 45+1 minutos, após protestos contra a arbitragem.

Ainda antes do intervalo, aos 45+7, Raniele empatou para o Cuiabá, mas o atacante argentino José López deu a vitória ao Palmeiras aos 65 minutos.