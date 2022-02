"Abel Ferreira é dez vezes melhor do que Jesus. Com a equipa que ele tem..."

Bicampeão da Libertadores ao comando do Palmeiras, Abel Ferreira tem recolhido elogios no Brasil, sendo as palavras de Edmilson disso exemplo. O antigo internacional canarinho, campeão mundial em 2022, afirmou mesmo que "Abel é dez vezes melhor do que Jesus".

"O Abel foi a melhor contratação do Palmeiras nos últimos dez anos. É dez vezes melhor do que o Jesus. Eu não o conheço pessoalmente, mas gostaria de conhecê-lo. Com a equipa que ele tem, fazer o que está a fazer...", afirmou no programa brasileiro "Bate-pronto".

"O Jesus pegou a equipa montada. Dos onze jogadores do Flamengo que foram campeões da Libertadores, somente dois não jogaram na Europa: Rodrigo Caio e Arão. Coloca uma equipa dessas na mão do Abel...", acrescentou.

Edmilson, hoje com 45 anos, passou por São Paulo, Lyon, Barcelona, Villarreal, Palmeiras Zaragoza e Ceará.