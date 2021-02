Abel Ferreira e a derrota do Palmeiras no Mundial de clubes: "Eu disse antes do jogo..."

Abel Ferreira lamentou derrota para o Tigres, na meia-final do Mundial de clubes, e exaltou força do adversário.

Com um semblante triste, de quem acabou de eliminado na meia-final do Mundial de clubes, o técnico português Abel Ferreira lamentou a falta de eficácia da equipa na derrota frente ao Tigres (1-0), este domingo. O treinador do Palmeiras também elogiou a qualidade do adversário.

"O problema é que muita gente não conhece os nossos adversários. Disse antes do jogo: tratava-se de uma equipa com muita qualidade individual, muita qualidade coletiva. Tivemos as nossas oportunidades, mas estes jogos são definidos por detalhes. Hoje um penálti fez a diferença. Vamos valorizar o que nós fizemos, mas vamos valorizar também o que o adversário fez. Tem muita qualidade individual. Infelizmente, hoje não fomos eficazes como costumamos ser", analisou o treinador.

O Palmeiras foi derrotado com um golo marcado pelo avançado francês Gignac, de penálti, aos 54 minutos. Após ficar atrás do marcador, o Palmeiras tentou a reação, mas não conseguiu superar a sólida defesa mexicana.

"Vamos lutar sempre para ganhar até o fim. Hoje a bola não quis entrar e o jogo acabou definido no detalhe de um penálti. Infelizmente, na última oportunidade que tivemos, o Luiz Adriano não conseguiu o golo. Não fomos tão eficazes".

O Palmeiras volta a jogar na próxima quinta-feira, na disputa pelo terceiro lugar, contra o derrotado do jogo entre Al Ahly, do Egito, e Bayern de Munique, agendado para esta segunda-feira.