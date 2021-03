Abel Ferreira é cidadão honorário em Penafiel

Presidente da República agracia Abel Ferreira com Ordem do Infante D. Henrique

Treinador do Palmeiras recebe medalha de ouro da cidade e recorda vivências

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, recebu esta quinta-feira a medalha de ouro e o título de cidadão honorário de Penafiel, cidade na qual nasceu em 22 de dezembro de 1978.

"É uma honra, um gosto e um privilégio poder estar aqui. Uma vez do povo, para sempre do povo. É sempre um privilégio voltar à minha terra natal, sou penafidelense de gema. Apesar de ter orgulho de ser português, também tenho orgulho de ser penafidelense", afirmou o técnico no salão nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Penafiel.

Entre dedicatórias recordou a infância. "Não tenho outras palavras que não sejam de agradecimento por tudo o que me tem acontecido. Lembro-me de estar em casa com o meu pai e estes traquinas [amigos de infância] que estão aqui [na cerimónia] a dizerem "vamos, vamos", e eu "não posso que amanhã tenho jogo". Abdiquei de uma boa parte da minha infância. Tive as minhas aventuras também, mas comparadas com as vossas dão-me 10-0 [risos]. Olhando a todo o percurso, a toda a cruzada, para se chegar aqui é preciso ter ao lado uma grande mulher, a minha esposa", enalteceu o técnico campeão da Libertadores.

Recorde-se que Abel já tinha sido agraciado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem do Infante D. Henrique.