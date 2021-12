Abel Ferreira é candidato a melhor treinador da América do Sul em 2021

Técnico português, bicampeão da maior prova sul-americana de clubes, enfrenta a concorrência de Lionel Scaloni (seleção da Argentina) e de Marcelo Gallardo (River Plate)

Vencedor da Taça dos Libertadores pela segunda época seguida, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, está entre os nomeados para receber o histórico prémio de melhor treinador da América do Sul, relativo ao desempenho em 2021.

O técnico português, um dos três candidatos finalistas à vitória na distinção feita desde 1986 e promovida pela jornal uruguaio "El País", enfrenta a concorrência de Lionel Scaloni, vencedor da Copa América pela seleção da Argentina, e de Marcelo Gallardo.

O timoneiro do River Plate, que conduziu a formação de Buenos Aires ao título de campeão argentino, venceu as três últimas edições do prémio de melhor treinador da América do Sul (2018, 2019 e 2020). O vencedor será conhecido a 31 de dezembro.